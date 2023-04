Fuorisalone, il laboratorio dove nascono mode e tendenze (Di lunedì 17 aprile 2023) AGI - A Milano è iniziata la settimana più importante dell'anno. La chiamano “design week”, certo, ma è l'unione profonda delle due anime che caratterizzano una città instancabile, a volte inaccessibile, ma sempre in continuo divenire. La prima è quella del Salone del Mobile, l'altra quella del Fuorisalone. Una, all'interno di Rho Fiera, rappresenta la tradizione artigiana internazionale in cui il know how italiano, tramandato di generazione in generazione, trova da sempre la sua massima espressione. Tra i padiglioni ci si muove tra i grandi colossi di quella che chiamano “design industry” dove le conoscenze decennali sposano l'innovazione, dove la manualità dialoga con le nuove tecnologie e i materiali si piegano al design. L'altra, invece, è un'esplosione continua di creatività. Si disperde per i quartieri, li contamina e li ... Leggi su agi (Di lunedì 17 aprile 2023) AGI - A Milano è iniziata la settimana più importante dell'anno. La chiamano “design week”, certo, ma è l'unione profonda delle due anime che caratterizzano una città instancabile, a volte inaccessibile, ma sempre in continuo divenire. La prima è quella del Salone del Mobile, l'altra quella del. Una, all'interno di Rho Fiera, rappresenta la tradizione artigiana internazionale in cui il know how italiano, tramandato di generazione in generazione, trova da sempre la sua massima espressione. Tra i padiglioni ci si muove tra i grandi colossi di quella che chiamano “design industry”le conoscenze decennali sposano l'innovazione,la manualità dialoga con le nuove tecnologie e i materiali si piegano al design. L'altra, invece, è un'esplosione continua di creatività. Si disperde per i quartieri, li contamina e li ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tele_Nicosia : MILANO (ITALPRESS) - 'Laboratorio Futuro' è il tema proposto dal Fuorisalone 2023, che si terrà dal 17 al 23 aprile… - infoitcultura : Milano Fuorisalone e Laboratorio Futuro, ecco il tema 2023 - mirkopioltini74 : RT @wireditalia: Alla #MilanoDesignWeek, dedicata al tema “Laboratorio Futuro”, non mancano arte digitale, realtà virtuale, metaverso, inte… - acasadiclara : RT @wireditalia: Alla #MilanoDesignWeek, dedicata al tema “Laboratorio Futuro”, non mancano arte digitale, realtà virtuale, metaverso, inte… - cheaterbag : RT wireditalia 'Alla #MilanoDesignWeek, dedicata al tema “Laboratorio Futuro”, non mancano arte digitale, realtà vi… -