Fuorisalone 2023 mai così green: gli eventi da non perdere per un futuro “eco” (Di lunedì 17 aprile 2023) Torna il Fuorisalone e la Milano Design Week si fissa subito al centro della scena internazionale: designer, architetti, aziende, università condividono soluzioni per leggere il nostro presente e plasmare il futuro. Tra mostre, installazioni e panel di confronto diffusi in città, dal 17 al 23 aprile Milano torna protagonista del mondo del progetto con un corposo calendario di eventi, mostre, installazioni. Le pratiche del design diventano uno strumento prezioso per fornire le coordinate per leggere il presente e la contemporaneità, restituendo visioni e suggestioni per il futuro. Con focus sulle tematiche dell’economia circolare, del riuso, della sostenibilità dei processi e dei materiali, Fuorisalone si svolge come di consueto in concomitanza con il Salone del Mobile Milano, che quest’anno giunge alla ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 17 aprile 2023) Torna ile la Milano Design Week si fissa subito al centro della scena internazionale: designer, architetti, aziende, università condividono soluzioni per leggere il nostro presente e plasmare il. Tra mostre, installazioni e panel di confronto diffusi in città, dal 17 al 23 aprile Milano torna protagonista del mondo del progetto con un corposo calendario di, mostre, installazioni. Le pratiche del design diventano uno strumento prezioso per fornire le coordinate per leggere il presente e la contemporaneità, restituendo visioni e suggestioni per il. Con focus sulle tematiche dell’economia circolare, del riuso, della sostenibilità dei processi e dei materiali,si svolge come di consueto in concomitanza con il Salone del Mobile Milano, che quest’anno giunge alla ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... qui_finanza : Fuorisalone 2023 mai così green: gli eventi da non perdere per un futuro “eco” - dunamisfire4442 : RT @vogue_italia: Pronti, partenza, via! Salone del Mobile 2023: la moda invade il Fuorisalone, tutta l'agenda con indirizzi e orari. Prend… - HankHC91 : RT @artribune: Come ogni anno, la #designweek di Milano torna a invadere la città, e continua a fornire occasioni per riscoprire architettu… - La_Silvestrini : RT @artribune: Come ogni anno, la #designweek di Milano torna a invadere la città, e continua a fornire occasioni per riscoprire architettu… - pvmagazineitaly : Alla Design Week 2023 la piastrella fotovoltaica Platio: In occasione del Fuorisalone 2023, che si svolge dal 17 al… -