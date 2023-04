Fuorisalone 2023, le novità Novacolor al Salone del Mobile (Di lunedì 17 aprile 2023) Nei giorni del Salone del Mobile 2023 il lancio in anteprima esclusiva del progetto “Texture & More” in collaborazione con lo Studio Salaris e la preview della Wallpaper Collection dell’Arch. Gian Paolo Venier di OTTO Studio Soul e pop si incontrano per mostrare la trasversalità di Novacolor durante il FuoriSalone 2023. Ad animare infatti le giornate fulcro del design milanese sarà la presentazione in anteprima di due importanti progetti che racconteranno il 2023 del brand di arte decorativa Made in Italy. Il Soul. Ad interpretare l’istinto concettuale e spirituale di Novacolor, sarà “Texture & More”, la collezione di texture da pareti ideata dallo Studio Salaris, centro creativo del design milanese. Un progetto ricercato e ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 17 aprile 2023) Nei giorni deldelil lancio in anteprima esclusiva del progetto “Texture & More” in collaborazione con lo Studio Salaris e la preview della Wallpaper Collection dell’Arch. Gian Paolo Venier di OTTO Studio Soul e pop si incontrano per mostrare la trasversalità didurante il. Ad animare infatti le giornate fulcro del design milanese sarà la presentazione in anteprima di due importanti progetti che racconteranno ildel brand di arte decorativa Made in Italy. Il Soul. Ad interpretare l’istinto concettuale e spirituale di, sarà “Texture & More”, la collezione di texture da pareti ideata dallo Studio Salaris, centro creativo del design milanese. Un progetto ricercato e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lino4219 : RT @wireditalia: Campi da tennis, chiese, palazzi brutalisti, un ex macello: la Milano Design Week apre le porte a spazi altrimenti diffici… - wireditalia : Campi da tennis, chiese, palazzi brutalisti, un ex macello: la Milano Design Week apre le porte a spazi altrimenti… - GattaSulTettoMi : Domani il via alla Milan Design Week. Il Fuorisalone 2023 promette di tornare ai fasti del passato. Una panoramica… - giusev76 : RT @Corriere: Design Week 2023, il Fuorisalone di Milano abbraccia la sostenibilità: tutti gli eventi imperdibili - Corriere : Design Week 2023, il Fuorisalone di Milano abbraccia la sostenibilità: tutti gli eventi imperdibili -