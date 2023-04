Fumo | psicologa Gangale | “Dagli strumenti alternativi un aiuto per i pazienti”

(Di lunedì 17 aprile 2023) (Adnkronos) – Al congresso medico-scientifico ‘Nel Cuore di Santa’ a Santa Margherita Ligure (Ge), tavola rotonda su come cambiare in modo positivo gli stili di vita del fumatore adulto. “I nuovi protocolli e linee guida ci vengono inper cercare di aiutare il paziente nel suo percorso – spiega ladott.ssa Martina– ma oggi esistono anchea nostro favore: ad esempio i sistemi a tabacco riscaldato, che essendo disponibili, a rapido accesso e semplici, possono rappresentare una valida alternativa per avvicinare ia un processo di cambiamento”. L'articolo proviene da Italia Sera.

