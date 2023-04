Fulminato in cantiere e spostato in strada: sette arresti per la morte di un operaio (Di lunedì 17 aprile 2023) Avrebbero spostato in strada il cadavere di un operaio, morto Fulminato in cantiere, per evitare responsabilità. Al termine dell'operazione "Blackout" i carabinieri del Nas di Latina hanno eseguito sette misure cautelari, ... Leggi su europa.today (Di lunedì 17 aprile 2023) Avrebberoinil cadavere di un, mortoin, per evitare responsabilità. Al termine dell'operazione "Blackout" i carabinieri del Nas di Latina hanno eseguitomisure cautelari, ...

