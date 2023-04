Fu ucciso da Igor il russo | la provincia di Ferrara deve risarcire la famiglia | la richiesta di 2 milioni di euro

Leggi su open.online

(Di lunedì 17 aprile 2023) Dovrà essere ladiri di Valerio Verri, la guardia ecologica volontaria uccisa da Norbert Feher, meglio noto comeil, in un agguato nelle campagne di Portomonaggiore l’8 aprile 2017. Come stabilito dal giudice del lavoro Alessandra De Curtis, toccherà ora a un esperto stabilire l’entità del danno subito dai parenti della vittima. Verri era impegnato in un pattugliamento contro il bracconaggio con l’agente di poliziale Marco Ravaglia, che nello scontro con Feher rimase ferito. Secondo il giudice laavrebbe dovuto proteggere Verri, che non doveva neanche trovarsi lì in quel momento. Da giorni infattiilera ricercato, dopo che circa una ...