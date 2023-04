Frontale tra auto e furgone, un ferito trasportato in ospedale (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sulla SP 88, nei pressi della casa circondariale di Bellizzi Irpino, per un incidente stradale che ha visto coinvolta un’autovettura ed un furgone in sosta. A Bordo dell’auto 4 uomini, di cui uno rimaneva ferito e dopo essere stato affidato ai sanitari del 118 intervenuti, veniva trasportato presso l’ospedale Moscati di Avellino per essere sottoposto a cure mediche. Mentre gli altri tre occupanti sono stati visitati sul posto senza far ricorso al ricovero ospedaliero, mentre l’autista del furgone non ha riportato grosse conseguenze. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sulla SP 88, nei pressi della casa circondariale di Bellizzi Irpino, per un incidente stradale che ha visto coinvolta un’vettura ed unin sosta. A Bordo dell’4 uomini, di cui uno rimanevae dopo essere stato affidato ai sanitari del 118 intervenuti, venivapresso l’Moscati di Avellino per essere sottoposto a cure mediche. Mentre gli altri tre occupanti sono stati visitati sul posto senza far ricorso al ricovero ospedaliero, mentre l’autista delnon ha riportato grosse conseguenze. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

