Fregene – Sospesa la licenza al locale della rissa di Pasquetta

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 17 aprile 2023) – Il questore di Roma ha disposto la chiusura per quindici giorni, con, dello stabilimento didove aè avvenuta la maxitra giovani locali e ragazzi arrivati da Roma, che ha causato il ferimento di tre di loro, portati in ospedale e dimessi con prognosi di quindici e venti giorni. Inoltre, il questore ha disposto la cessazione immediata dell’attività abusiva di trattenimenti danzanti e di pubblico spettacolo. Come si vede, a pagare per ora è il solo gestore del, mentre i responsabilinon sono stati per il momento individuati.