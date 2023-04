Freedom Oltre Il Confine anticipazioni puntata 17 aprile 2023

Leggi su cubemagazine

(Di lunedì 17 aprile 2023)IL. Lunedì 17torna su Italia 1 il programma condotto da Roberto Giacobbo. Ecco di seguito servizi edel nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMINGtorna a proporre reportage inediti e di grande impatto visivo, spesso realizzati grazie a permessi speciali o tra cunicoli oscuri e perigliosi. Al centro della 11esima: in Egitto, per conoscere da vicino il Faraone Ramses II e la sua tomba nella Valle dei Re a Luxor; in Sardegna, a Carloforte, nell’Isola di Pietro, un ambiente naturale unico; nel Lazio, a Vicovaro, per vedere da vicino gli acquedotti che hanno salvato l’antica Roma dalla siccità; in Piemonte, per parlare di Giovanni ...