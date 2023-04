Freccia Vallone 2023 | programma | orari | tv | percorso | streaming

(Di lunedì 17 aprile 2023) Altra settimana di ciclismo caratterizzata dalle grandi corse di un giorno. Siamo entrati nel periodo in cui si dà battaglia nelle Ardenne; dopo aver iniziato ieri con la Amstel Gold Race, mercoledì 19 aprile sarà il turno della, ormai giunta all’edizione numero 87 della propria storia e vinta lo scorso anno da Dylan Teuns, che negò ad Alejandro Valverde il sesto successo nella storica gara.Saranno 194,2 i chilometri da affrontare, in unnon dissimile a quello dell’edizione 2022. Si comincia da Herve, e nei primi 50 chilometri si affronteranno la Cote de Trasenster (3,3 km al 4,9%) e la Cote des Forges (1300 metri al 7,8%). Si entrerà poi in un circuito da ripetere tre volte con la Cote d’Ereffe, la Cote de Cherave ed il finale sul classico Mur de Huy, 1,3 km al 9,6%, dove si ...

Ora andremo alla. Sono in forma, credo che con l'aiuto di tutta la squadra, come oggi, potremo fare un gran lavoro", ha aggiunto lo sloveno. Nella gara odierna Pogacar è partito a ...Ora mercoledì lae domenica la Liegi - Bastogne - Liegi per concludere il trittico delle corse delle Ardenne. ORDINE D'ARRIVO : 1 POGAAR Tadej (UAE Team Emirates) in 6:02:02; 2 HEALY ...E come si preannunciano le altre due corse del Trittico: la(mercoledì 19 aprile) e la Liegi (domenica 23). Un Trittico delle Ardenne che conclude la grande campagna del Nord. In ...

ROMA (ITALPRESS) – Altro capolavoro per Tadej Pogacar. Lo sloveno ha vinto in solitaria la 57esima edizione della Amstel Gold Race, la classica del ciclismo internazionale maschile andata in scena ogg ...Il fenomeno assoluto della UAE con il pettorale 51, Tadej Pogacar, ha trionfato nella edizione numero 57 della Amstel Gold Race. La classica olandese della birra con i suoi 33 piccoli muri ha consacra ...