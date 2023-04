Freccia Vallone 2023 | orari in tv | dove vederla in diretta e in streaming

(Di lunedì 17 aprile 2023) Un nuovo appuntamento da non perdere per gli amanti del ciclismo. Mercoledì 19 aprile si disputa l’87esima edizione della. Lo spettacolo delle corse di un giorno nelle Ardenne, dopo una bellissima edizione della Amstel...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elsterrato : RT @ILENIALazzaro: Lizzie Deignan ritorna alle corse alla Freccia Vallone di mercoledì ! Dopo la seconda maternità sono curiosa di rivederl… - martinacentomo : RT @ILENIALazzaro: Lizzie Deignan ritorna alle corse alla Freccia Vallone di mercoledì ! Dopo la seconda maternità sono curiosa di rivederl… - 80yeye80 : RT @ILENIALazzaro: Lizzie Deignan ritorna alle corse alla Freccia Vallone di mercoledì ! Dopo la seconda maternità sono curiosa di rivederl… - geromax67 : RT @ILENIALazzaro: Lizzie Deignan ritorna alle corse alla Freccia Vallone di mercoledì ! Dopo la seconda maternità sono curiosa di rivederl… - ILENIALazzaro : Lizzie Deignan ritorna alle corse alla Freccia Vallone di mercoledì ! Dopo la seconda maternità sono curiosa di riv… -

Mercoledì 19 aprile il Trittico delle Ardenne prosegue con la2023 , che come ogni anno propone la scalata al mitico Muro di Huy. L'edizione numero 87 della corsa belga, che anticipa di pochi giorni l'appuntamento con la Liegi - Bastogne - Liegi, ...Ora andremo alla. Sono in forma, credo che con l'aiuto di tutta la squadra, come oggi, potremo fare un gran lavoro", ha aggiunto lo sloveno. Nella gara odierna Pogacar è partito a ...Ora mercoledì lae domenica la Liegi - Bastogne - Liegi per concludere il trittico delle corse delle Ardenne. ORDINE D'ARRIVO : 1 POGAAR Tadej (UAE Team Emirates) in 6:02:02; 2 HEALY ...

Freccia Vallone 2023, la startlist provvisoria - SpazioCiclismo SpazioCiclismo

Altra settimana di grandi classiche per il panorama ciclistico internazionale. Archiviata l’Amstel Gold Race con la vittoria di Tadej Pogacar, fra due giorni sarà il turno della Freccia Vallone, arriv ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...