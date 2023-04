Franco Berrino: “Chi ha la pancia si ammala di più. Ecco che cosa fare per ridurla fino a 5-10 cm” (Di lunedì 17 aprile 2023) “A parità di peso e altezza, la mortalità aumenta fortemente con la circonferenza vita”. A dirlo – o meglio, scriverlo – in un articolo pubblicato sul Corriere della Sera è Franco Berrino, epidemiologo di fama mondiale e divulgatore dei principi di una sana alimentazione, già direttore del Dipartimento di medicina preventiva e predittiva dell’Istituto nazionale dei tumori di Milano. Nel dettaglio, il professor Berrino analizza l’evidenza scientifica secondo cui “più aumenta la circonferenza vita più aumenta la mortalità”, rinnovando l’appello a tenere uno stile di vita attivo ed un’alimentazione sana. Il motivo? “Un terzo della massa di grasso addominale è infatti costituito da cellule dell’infiammazione”. “Negli uomini la mortalità è di oltre 50 per cento maggiore in chi ha una circonferenza vita maggiore di 110 cm rispetto a chi sta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) “A parità di peso e altezza, la mortalità aumenta fortemente con la circonferenza vita”. A dirlo – o meglio, scriverlo – in un articolo pubblicato sul Corriere della Sera è, epidemiologo di fama mondiale e divulgatore dei principi di una sana alimentazione, già direttore del Dipartimento di medicina preventiva e predittiva dell’Istituto nazionale dei tumori di Milano. Nel dettaglio, il professoranalizza l’evidenza scientifica secondo cui “più aumenta la circonferenza vita più aumenta la mortalità”, rinnovando l’appello a tenere uno stile di vita attivo ed un’alimentazione sana. Il motivo? “Un terzo della massa di grasso addominale è infatti costituito da cellule dell’infiammazione”. “Negli uomini la mortalità è di oltre 50 per cento maggiore in chi ha una circonferenza vita maggiore di 110 cm rispetto a chi sta ...

