Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MonsieurEnRouge : Macron terrà un discorso stasera alle 20, ma nessuno ha intenzione neanche di ascoltarlo: ovunque in Francia si man… - eretico_l : RT @modamanager: @Hero9004 @ValerioFacchini @ahmedalaa27 @riccardoweiss @eretico_l @laperlaneranera @Anna302478978 @SmitArianna @lisargadat… - modamanager : @Hero9004 @ValerioFacchini @ahmedalaa27 @riccardoweiss @eretico_l @laperlaneranera @Anna302478978 @SmitArianna… - NadiaCedrone : RT @dessere88fenice: ??Stasera sono scoppiate le proteste in tutta la Francia dopo la decisione della Corte Costituzionale di accettare la r… - Mediarad00 : La Germania sta ora chiudendo le centrali nucleari Isar 2, Neckarwestheim 2 ed Emsland, le ultime tre rimaste in fu… -

E' la seconda volta che Macron parla della riforma, dopo l'intervista concessa il 22 marzo in tv, poco dopo che il ddl era stato approvato nell'Assemblea nazionale senza il voto, grazie a una norma ......anche di aver tentato fino all'ultimo di farlo tornare in Italia o di farlo curare in, ... Pranzammo in cucina, gli dissi:ti porto al ristorante. Lui rispose: va bene, ma ora vado a ...... intanto c'è da mettere al sicuro l'undicesimo scudetto, un record in. SCANDALO Una ... Qualità messe in campo anche, aggredendo il Psg come aveva fatto il primo gennaio, all'andata, ...

Francia, stasera alle 20 discorso di Macron in tv TGLA7

La Corte costituzionale in Francia annuncia le sue decisioni sulla riforma delle pensioni che hanno dato vita a mesi di proteste.I nove giudici hanno approvato i punti essenziali del provvedimento. Il presidente della Repubblica ha proposto un incontro ai sindacati. Che però, in assenza di segnali di apertura, hanno rilanciato ...