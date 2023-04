Francia, il discorso di Macron dopo la firma sulla riforma delle pensioni: «Era necessaria, ma ho sentito la vostra rabbia» (Di lunedì 17 aprile 2023) Emmanuel Macron, al termine del lungo e travagliato percorso istituzionale che ha portato all’approvazione della riforma delle pensioni, contestatissima dai sindacati e da gran parte della popolazione, ha tenuto un discorso alla nazione. E ha ribadito la necessità delle nuove misure, pur non essendo condivise o accettate dai cittadini. «Le modifiche previste da questa legge sulle pensioni entreranno in vigore gradualmente a partire dall’autunno», ha iniziato il presidente francese, che ha firmato la legge dopo l’approvazione del Consiglio costituzionale, «era necessaria per garantire la pensione di tutti e per produrre più ricchezza per la nostra nazione». Macron ha quindi posto l’accento sulle ... Leggi su open.online (Di lunedì 17 aprile 2023) Emmanuel, al termine del lungo e travagliato percorso istituzionale che ha portato all’approvazione della, contestatissima dai sindacati e da gran parte della popolazione, ha tenuto unalla nazione. E ha ribadito la necessitànuove misure, pur non essendo condivise o accettate dai cittadini. «Le modifiche previste da questa legge sulleentreranno in vigore gradualmente a partire dall’autunno», ha iniziato il presidente francese, che hato la leggel’approvazione del Consiglio costituzionale, «eraper garantire la pensione di tutti e per produrre più ricchezza per la nostra nazione».ha quindi posto l’accento sulle ...

