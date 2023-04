Francia, discorso di Macron in tv: "La riforma delle pensioni in vigore in autunno" (Di lunedì 17 aprile 2023) La pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale soltanto poche ore dopo il via libera del Consiglio costituzionale è stato interpretato dai sindacati e dall'opposizione come l'ennesima 'provocazione'. '... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 17 aprile 2023) La pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale soltanto poche ore dopo il via libera del Consiglio costituzionale è stato interpretato dai sindacati e dall'opposizione come l'ennesima 'provocazione'. '...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Cz2705 : RT @iamwaltreporter: #parigi mobilitazione in corso durante il discorso di Macron. Concerto di pentole e padelle in piazza municipio #rifor… - SkyTG24 : Francia, discorso di Macron in tv: “La riforma delle pensioni in vigore in autunno” - ravel80262268 : Oltre ai concerti di padelle alle finestre, questa sera si svolgeranno più di 280 comizi davanti ai municipi di tut… - iamwaltreporter : #parigi mobilitazione in corso durante il discorso di Macron. Concerto di pentole e padelle in piazza municipio… - AngieBarefeet : RT @saluti37: Tutta la Francia si sta organizzando per boicottare il discorso di Macron atteso tra circa mezz'ora #Macron20h #ReformeDesR… -