(Di lunedì 17 aprile 2023)è la media aritmetica settimanale dei sondaggi sulle intenzioni di voto degli italiani in esclusiva per Il Fatto Quotidiano. Concorrono alla media tutti i sondaggi pubblicati dai maggiori istituti demoscopici nella settimana appena conclusa. Settimana dal 10/4 al 16/4/2023 Mentrerimane(29%) dimostrando, nonostante non cresca più da settimane, di essere ancora il partito senza rivali tra gli elettori di destra, lesembrano essere tornate al risultato elettorale di sette mesi fa. Gli alti (pochi) e bassi (notevoli) del Partito Democratico lo portano oggi al 19,5% medio, in flessione di uno 0,3 rispetto a sette giorni fa. Oggi l’effetto Schlein, di cui gli Istituti demoscopici sono stati frettolosi messaggeri, si risolve in un recupero di quell’elettorato ...

FQChart: Fratelli d’Italia stabile, le opposizioni tornano ai risultati elettorali. Mistero Terzo Polo Il Fatto Quotidiano

