FOTO – Sensi ancora infortunato, la moglie: «San Siro, porti male!»

Stefano Sensi durante Inter-Monza è uscito anzitempo a causa dell'ennesimo problema fisico riscontrato in carriera. La moglie Giulia Amodio attraverso i social ha mandato un messaggio sarcastico sul ritorno del giocatore a San Siro.

ENNESIMO INFORTUNIO – Stefano Sensi anche durante Inter-Monza ha abbandonato il campo da gioco (tra gli applausi del pubblico) per un infortunio. La moglie del giocatore in prestito proprio dall'Inter, Giulia Amodio, è lasciata andare a un commento sul ritorno del marito al Meazza: «Inizio a credere che alla fine della fiera per quanto bello sia tu a portare male!».

Fonte: Storia Instagram Giulia Amodio

