FOTO | RVD sfoggia la sua eccezionale forma fisica in seguito al cambio di dieta

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 17 aprile 2023) Rob Van Dam ha fatto carriera eseguendo evoluzioni che sfidano il pericolo mortale per il divertimento dei fan di tutto il mondo. Questi ultimi sono sempre rimasti stupiti dal livello pazzesco delle sue pernce, che sicuramente hanno richiesto molto allenamento e lavoro in palestra. Nonostante i suoi 52 anni, RVD ha sorpreso i fan per il livello di atletismo che riesce ancora a sfoderare nei suoi ultimi incontri. Naturalmente, tutto ciò è dovuto al suo straordinario allenamento e alla sua. Inutile dire che è estremamente disciplinato e lavora duramente per mantenersi in ottima. Che fisico! L’Hall of Famer della WWE ha caricato su Twitter un paio didi se stesso, mostrando la sua importante traszionee affermando di aver ridotto gli zuccheri ...