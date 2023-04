FOTO/ Da Montevergine otto nuovi cani per operazioni di soccorso in tutta Italia (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti See image gallery at www.anteprima24.it otto nuove unità cinofile brevettate per la ricerca dispersi in superficie ricevono la benedizione dell’Abate di Montevergine, Don Riccardo Guariglia, prima di iniziare la loro nuova attività. L’iniziativa domenica al Santuario di Montevergine alla presenza degli otto quattro zampe, di cui sette dell’unità dell’associazione Falchi Antincendio di Avellino, e una unità della Misericordia del Partenio Mercogliano ODV0. “Fondamentale il ruol dei cani da soccorso cinofila nelle emergenza nazionali e internazionali”, ha ricordato il Presidente della Misericordia Mercogliano, Luca De Angelis. I nuovi “angeli” soccorritori si chiamano Lady (con Carlo Abele), Kira (con Luca De Angelis), Yoghi (con Lucia ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti See image gallery at www.anteprima24.itnuove unità cinofile brevettate per la ricerca dispersi in superficie ricevono la benedizione dell’Abate di, Don Riccardo Guariglia, prima di iniziare la loro nuova attività. L’iniziativa domenica al Santuario dialla presenza degliquattro zampe, di cui sette dell’unità dell’associazione Falchi Antincendio di Avellino, e una unità della Misericordia del Partenio Mercogliano ODV0. “Fondamentale il ruol deidacinofila nelle emergenza nazionali e internazionali”, ha ricordato il Presidente della Misericordia Mercogliano, Luca De Angelis. I“angeli” soccorritori si chiamano Lady (con Carlo Abele), Kira (con Luca De Angelis), Yoghi (con Lucia ...

