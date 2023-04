Foti distrugge il Pd | È una piazzata ma la loro opposizione non vale nulla

Leggi su iltempo

(Di lunedì 17 aprile 2023) È un caso la «diserzione» dei quattro Governatori delle regioni guidate dal partito Democratico che non hanno firmato l'intesa sulle nuove regole, la stretta sull'immigrazione. Non hanno accettato la nomina del commissario per l'emergenza migranti firmata dal capo della Protezione civile, Curcio. Uno strappo, un ammutinamento senza precedenti, tanto più che Emilia Romagna, Toscana, Campania e Puglia sono sedi di prima e di seconda accoglienza. Tommasi, capogruppo di Fdi alla Camera non ha dubbi: «Mi pare evidente che le Regioni di sinistra per fare un dispetto al governo hanno deciso contro gli interessi dei cittadini che devono amministrare». Onorevolerionti, (già capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione), non rischia di essere un commissario dimezzato? «Il nodo è solo ...