Formula 1, Verstappen rischia di perdere il titolo Mondiale: cosa sta succedendo (Di lunedì 17 aprile 2023) Impazza la bufera su Max Verstappen e tutta la Formula1, ecco perché il campione rischia di perdere il suo primo titolo, scenario assurdo! PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM In un’epoca in cui gli sport motoristici si evolvono a un ritmo frenetico, la Formula 1 sta recentemente vivendo uno dei suoi episodi più controversi Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di lunedì 17 aprile 2023) Impazza la bufera su Maxe tutta la1, ecco perché il campionediil suo primo, scenario assurdo! PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM In un’epoca in cui gli sport motoristici si evolvono a un ritmo frenetico, la1 sta recentemente vivendo uno dei suoi episodi più controversi Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... F1ingenerale_ : Dopo aver minacciato di abbandonare la Formula 1 qualora lo sport decidesse di continuare a prediligere lo spettaco… - sportface2016 : #F1, #Verstappen: 'Sprint race non sono nel nostro DNA, servono più team che lottino per la vittoria' - FormulaPassion : Secondo Johnny Herbert, Lando Norris e George Russell potranno ostacolare Max Verstappen se solo avessero le vettu… - FormulaPassion : #F1: #Kvyat nel 2016 era a un passo dalla #Ferrari - Gazzetta_it : AAA anti-Verstappen cercasi: perché (per ora) è Perez il rivale più credibile -