Formia / Progetto “Scuola Ferrovia” e “Stop al Vandalismo”: come ci si comporta in stazione e in treno (Di lunedì 17 aprile 2023) Formia – L’associazione Dopolavoro Ferroviario di Formia, per l’anno scolastico 2022/2023, ha svolto il Progetto “Scuola Ferrovia” e “Stop al Vandalismo”, in alcuni istituti della città di Formia e dei comuni limitrofi. Con il Progetto Scuola Ferrovia il DLF intende divulgare nella Scuola la conoscenza della Ferrovia italiana, attraverso un rapporto costante e permanente con L'articolo Temporeale Quotidiano. Leggi su temporeale.info (Di lunedì 17 aprile 2023)– L’associazione Dopolavororio di, per l’anno scolastico 2022/2023, ha svolto il” e “al”, in alcuni istituti della città die dei comuni limitrofi. Con ilil DLF intende divulgare nellala conoscenza dellaitaliana, attraverso un rapporto costante e permanente con L'articolo Temporeale Quotidiano.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infotemporeale : Formia / Progetto “Scuola Ferrovia” e “Stop al Vandalismo”: come ci si comporta in stazione e in treno - el_formia : @serracchiani @SkyTG24 E voi al governo avete preparato un piano che faceva acqua da tutte le parti…a proposito, co… -