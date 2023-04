Formazioni ufficiali Fiorentina-Atalanta | le scelte di Gasperini e Italiano

(Di lunedì 17 aprile 2023) Gli schieramentidiper la 30° giornata di campionato di Serie A 2022/2023. Ecco le: una vera e propria opportunità per accorciare la classifica in ottica Europa, nonostante gli umori siano diversi tra l’esaltazione viola e la voglia di riscatto dei nerazzurri. Ecco ledel match.: LE(4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Terzic; Mandragora, Castrovilli; Ikoné, Barak, Gonzalez; Cabral. Allenatore:(3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Scalvini, Djimsiti; ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioPillole : #FiorentinaAtalanta, le formazioni ufficiali: c'è #Koopmeiners. #SerieA - sportface2016 : #FiorentinaAtalanta, le formazioni ufficiali - Fantacalcio : Fiorentina-Atalanta: le formazioni ufficiali - Alf_Verni : ??? #Formazioni ufficiali Ancora minuti per #Castrovilli, davanti #Cabral #Ikone #Gonzalez a sinistra si rivede… - fantapiu3 : #FiorentinaAtalanta: le formazioni ufficiali, ecco chi gioca al posto dell'infortunato #Lookman #fantacalcio… -

Tabellino in tempo reale [ AGGIORNA LA DIRETTA DI BAYER MONACO - MANCHESTER CITY ] RISULTATO IN DIRETTA: BAYERN MONACO - MANCHESTER CITY Mercoledì 19 aprile dalle ore 20 le, ...Ledi Fiorentina - Atalanta , match valido per la 30esima giornata della Serie A 2022/2023. Il monday night di questo turno va in scena all'Artemio Franchi e mette di fronte due ...Ledi Leeds - Liverpool , sfida valevole per la trentunesima giornata della Premier League 2022/2023. Calcio d'inizio alle ore 21:00 a Elland Road, dove i padroni di casa cercheranno ...

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Atalanta: Cabral ancora titolare, sarà Zapata il compagno in attacco di Hojlund Il programma della Serie A si conclude con la partita in programma oggi 17 aprile ...Gli schieramenti ufficiali di Atalanta e Fiorentina per la 30° giornata di campionato di Serie A 2022/2023. Ecco le formazioni Fiorentina-Atalanta: una vera e propria opportunità per accorciare la ...