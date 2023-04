Fondi | a spasso con la droga in tasca | “stanati” dal cane poliziotto Ondina

(Di lunedì 17 aprile 2023)– La Polizia di Stato, Questura di Latina, con l’approssimarsi della stagione estiva, ha potenziato le attività di controllo nella provincia. Durante il fine settimana appena trascorso è stata dedicata particolare attenzione al territorio di, dove hanno operato equipaggi della Squadra Volante e di Polizia Giudiziaria del locale Commissariato, collaborati da due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e da una unità antidella Squadra Cinofili di Nettuno. L’eccezionale fiuto del pastore tedescoha consentito di individuare due giovani stranieri nei pressi dell’Anfiteatro comunale, trovati in possesso di hashish per uso personale. Gli stessi sono stati quindi segnalati al Prefetto di Latina e, stante la loro posizione irregolare sul territorio nazionale, accompagnati presso l’Ufficio ...

