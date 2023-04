Follia durante il ‘Clasico’ | incidenti e bilancio pesantissimo | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 17 aprile 2023) Si è verificato un altro grave episodio nel mondo del calcio. Ilè di almeno 89 feriti e il riferimento è ai violenti scontri avvenuti ieri a Medellin in occasione deldel calcio colombiano tra Atletico Nacional e America Cali. E’ quanto riferito da fonti di Polizia. Gli scontri tra tifosi e forze dell’ordine si sarebbero verificati dentro e fuori lo stadio ‘Atanasio Girardot’, la partita è stata rinviata a data da destinarsi. L’atmosfera era tesa già ore prima del fischio iniziale per la protesta dei gruppi organizzati dell’Atletico Nacional, “Los del Sur”, ai quali il club aveva deciso di sospendere dei “benefici economici” in precedenza accordati. “Nessuno deve più godere di certi privilegi”, la nota dell’Atletico Nacional. Poi la situazione è ulteriormente peggiorata e gli scontri sono diventati sempre più violenti. Il sindaco di ...