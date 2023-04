Folla di persone alla presentazione della lista ‘Per Ponte’ di Giuseppe Corbo (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiGrande Folla alla presentazione ufficiale della lista ‘Per Ponte’ del candidato a Sindaco Giuseppe Corbo svoltasi domenica sera nello spazio antistante la sede elettorale in via G.Ocone. Tantissime le persone che hanno sfidato la pioggia ed il maltempo per partecipare alla prima uscita ufficiale di Corbo e della ‘sua’ squadra. L’organizzazione aveva installato anche dei gazebo per la pioggia, ma la partecipazione dei cittadini, e di tanti giovani, è stata numerosa e quindi la presentazione si è dovuta tenere all’esterno della sede e dei gazebo. Ad aprire l’incontro è stato il candidato a ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiGrandeufficialedel candidato a Sindacosvoltasi domenica sera nello spazio antistante la sede elettorale in via G.Ocone. Tantissime leche hanno sfidato la pioggia ed il maltempo per partecipareprima uscita ufficiale di‘sua’ squadra. L’organizzazione aveva instto anche dei gazebo per la pioggia, ma la partecipazione dei cittadini, e di tanti giovani, è stata numerosa e quindi lasi è dovuta tenere all’esternosede e dei gazebo. Ad aprire l’incontro è stato il candidato a ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mgficara : @CristinaMolendi @CarloCalenda Sì,rottamava le persone,riduceva le 'poltrone' con le riforme costituzionali,elargiv… - IlGuiscardo7 : @MarcoRizzoPC Una folla oceanica di 30 persone ?????????????????????????????? - Ornx : C'è troppa gente in giro. Non sopporto più gli spazi pieni di persone che non siano sedute al loro posto. Io che a… - ZastavnikS : RT @christian_fsi: Cosa accadeva nel 2014 in #Ucraina? «La folla di giovani ucraini guidata dagli hooligans e dai nazisti iniziò a lanciar… - christian_fsi : RT @christian_fsi: Cosa accadeva nel 2014 in #Ucraina? «La folla di giovani ucraini guidata dagli hooligans e dai nazisti iniziò a lanciar… -