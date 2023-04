Fiumicino 2023, sorpresa dal Tribunale: esclusa (per ora) Nuova Alleanza per Fiumicino. E’ corsa a 4 (Di lunedì 17 aprile 2023) Fiumicino – I sorteggi elettorali hanno dato delle sorprese. La lista Nuova Alleanza per Fiumicino, con Luciano Izzo candidato sindaco, è stata “stoppata” dal Tribunale e, stando a questo momento, non potrà concorrere alle prossime elezioni amministrative del 14-15 maggio 2023. Sulle motivazioni c’è riserbo, anche perché è ancora possibile fare ricorso e tentare di riammettere la lista alla competizione. Fatto sta che al momento i candidati in lizza sono 4, e l’ordine di scheda vede questa sequenza: Baccini, Costanza, Di Genesio, Cutolo. Mario Baccini (centrodestra) si presenta con 9 liste a supporto, Di Genesio Pagliuca (centrosinistra) con 6 liste collegate, Walter Costanza (5 Stelle) e Claudio Cutolo (Fiumicino ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 17 aprile 2023)– I sorteggi elettorali hanno dato delle sorprese. La listaper, con Luciano Izzo candidato sindaco, è stata “stoppata” dale, stando a questo momento, non potrà concorrere alle prossime elezioni amministrative del 14-15 maggio. Sulle motivazioni c’è riserbo, anche perché è ancora possibile fare ricorso e tentare di riammettere la lista alla competizione. Fatto sta che al momento i candidati in lizza sono 4, e l’ordine di scheda vede questa sequenza: Baccini, Costanza, Di Genesio, Cutolo. Mario Baccini (centrodestra) si presenta con 9 liste a supporto, Di Genesio Pagliuca (centrosinistra) con 6 liste collegate, Walter Costanza (5 Stelle) e Claudio Cutolo (...

