Firenze | 22enne aggredito e rapinato in Piazza Santa Maria Novella da alcuni giovani

(Di lunedì 17 aprile 2023) Secondo quanto riferito dalla vittima, iche lo hanno ggredito gli hanno strappato la collana in oro che portava al collo e portato via una cintura di Gucci

Aggredito e rapinato ieri intorno alle 5:15 in piazza Santa Maria Novella ada alcuni giovani. E' quanto denunciato ai carabinieri da unche è stato poi portato in ospedale per alcune lievi lesioni. Secondo quanto riferito dalla vittima,i giovani che lo hanno ...Unfiorentino ha denunciato alla stazione dei carabinieri di Scandicci di essere stato rapinato a, in piazza Santa Maria Novella. Intorno alle ore 5:15 del 16 aprile. Il ragazzo dice di ...

Firenze: 22enne aggredito e rapinato in pieno centro, via la collana d’oro LA NAZIONE

Colpo da 200 mila euro in gioielleria. È accaduto la notte scorsa in viale Giannotti a Firenze. A dare l'allarme un passante, che vedendo il bandone divelto ha chiamato il 112 Nue. (ANSA)