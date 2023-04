Fiorentina, Italiano: 'Giovedì niente di scontato, ora il bello. Il periodo positivo...' (Di lunedì 17 aprile 2023) Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del match contro l'Atalanta: "Ci sono... Leggi su calciomercato (Di lunedì 17 aprile 2023) Il tecnico dellaVincenzoè intervenuto ai microfoni di DAZN prima del match contro l'Atalanta: "Ci sono...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttoatalanta : Fiorentina, mister Italiano prima del match: 'In questo mese e mezzo non bisogna mollare, adesso viene il bello'… - sportli26181512 : Fiorentina, Italiano: 'Giovedì niente di scontato, ora il bello. Il periodo positivo...': Il tecnico della Fiorenti… - Ftbnews24 : #Fiorentina-Atalanta, Italiano: “Momento positivo, adesso arriva il bello” #Atalanta, Fiorentina, Serie A, Gasperin… - susydigennaro : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Italiano: 'Vincere porta fiducia, ma adesso abbiamo tante partite importanti e non bisogna mollare' https:… -