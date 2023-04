Fiorentina, Italiano: «Atalanta? Serviva almeno pareggiare la partita e l’abbiamo fatto, alcune volte potevamo essere più lucidi» (Di lunedì 17 aprile 2023) Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato a DAZN al termine del match di Serie A pareggiato contro l’Atalanta Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato a DAZN. PAROLE – «In altri momenti riuscivamo a perdere malamente partite così, ora con maturità sappiamo rischiare meno possibile. E se non puoi vincere, non perdere. Faccio i complimenti ai ragazzi e ribadisco, stanno dando tutto. Non perdere dà fiducia. Il gol mi fa arrabbiare, a fine primo tempo l’abbiamo analizzato. In quattro avevamo la palla nei piedi e potevamo liberare il pericolo, abbiamo lasciato un corridoio a Maehle non andando forte su di lui. Serviva almeno pareggiarla e l’abbiamo fatto, ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 aprile 2023) Vincenzo, allenatore della, ha parlato a DAZN al termine del match di Serie A pareggiato contro l’Vincenzo, allenatore della, ha parlato a DAZN. PAROLE – «In altri momenti riuscivamo a perdere malamente partite così, ora con maturità sappiamo rischiare meno possibile. E se non puoi vincere, non perdere. Faccio i complimenti ai ragazzi e ribadisco, stanno dando tutto. Non perdere dà fiducia. Il gol mi fa arrabbiare, a fine primo tempoanalizzato. In quattro avevamo la palla nei piedi eliberare il pericolo, abbiamo lasciato un corridoio a Maehle non andando forte su di lui.pareggiarla e, ...

