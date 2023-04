Fiorentina | Cabral | “Meritavamo di più Ringrazio Gonzalez per la fiducia”

Leggi su sportface

(Di lunedì 17 aprile 2023) Arthurha parlato al termine della sfida del Franchi conclusa 1-1 contro l‘Atalanta. “E’ stata una grande partita da parte nostra, abbiamo creato tanto edi più. Adesso bisogna pensare alla prossima sfida. Per me è un momento felice, ogni giorno mi ambiento meglio con i tifosi e i miei compagni di squadra e posso ancora migliorare. E’ un onore aver segnato così tanto come pochi altri attaccanti”. E suha concluso: “E’ lui il primo rigorista, ma mi ha dato la palla e ho fatto gol. Loper lache mi ha dato”. SportFace.