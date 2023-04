Fiorentina, Brekalo costretto al cambio dopo 20 minuti: botta e giramenti alla testa (Di lunedì 17 aprile 2023) E’ stato costretto a chiedere il cambio Josip Brekalo, dopo soli 20 minuti dal suo ingresso in campo. L’attaccante viola dopo aver sostituito Ikone al 46esimo, ha subito una botta e al 64? è uscito dal rettangolo di gioco. Il giocatore avrebbe fatto segno alla panchina di avere giramenti di testa dopo il colpo precedente. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 17 aprile 2023) E’ statoa chiedere ilJosipsoli 20dal suo ingresso in campo. L’attaccante violaaver sostituito Ikone al 46esimo, ha subito unae al 64? è uscito dal rettangolo di gioco. Il giocatore avrebbe fatto segnopanchina di averediil colpo precedente. SportFace.

