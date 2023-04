Fiorentina bloccata (1-1) dall’Atalanta e dalla paratona di Sportiello. Segnano Maehle e Cabral (rigore). Pagelle (Di lunedì 17 aprile 2023) E' stato il suo ex portiere, Marco Sportiello, a negare la vittoria alla Fiorentina negli spiccioli di recupero. Il colpo di testa di Bonaventura era mirato all'angolo basso, a sinistra di Sportiello, che già aveva fatto una gran parata nel primo tempo e che si è superato nel finale, regalando un ottimo punto al suo allenatore, Gasperini, ma negandone due, che sarebbero stati meritati, alla squadra viola. Fiorentina che vola in coppa e cammina in campionato Leggi su firenzepost (Di lunedì 17 aprile 2023) E' stato il suo ex portiere, Marco, a negare la vittoria allanegli spiccioli di recupero. Il colpo di testa di Bonaventura era mirato all'angolo basso, a sinistra di, che già aveva fatto una gran parata nel primo tempo e che si è superato nel finale, regalando un ottimo punto al suo allenatore, Gasperini, ma negandone due, che sarebbero stati meritati, alla squadra viola.che vola in coppa e cammina in campionato

