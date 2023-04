Fiorentina-Atalanta, le probabili formazioni (Di lunedì 17 aprile 2023) Questa sera si chiuderà il programma di Serie A con la partita tra Fiorentina e Atalanta, ecco le probabili formazioni Questa sera si chiuderà il programma di Serie A con la partita tra Fiorentina e Atalanta, ecco le probabili formazioni. Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, M. Quarta, Igor, Biraghi; Castrovilli, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Jovic. All. Italiano. Atalanta (3-4-3): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Zappacosta, Ederson, De Roon, Maehle; Pasalic, Hojlund, Boga. All. Gasperini. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 aprile 2023) Questa sera si chiuderà il programma di Serie A con la partita tra, ecco leQuesta sera si chiuderà il programma di Serie A con la partita tra, ecco le(4-2-3-1): Terracciano; Dodò, M. Quarta, Igor, Biraghi; Castrovilli, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Jovic. All. Italiano.(3-4-3): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Zappacosta, Ederson, De Roon, Maehle; Pasalic, Hojlund, Boga. All. Gasperini. L'articolo proviene da Calcio News 24.

