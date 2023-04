Fiorentina-Atalanta | le probabili formazioni del match

(Di lunedì 17 aprile 2023) Tra qualche ora inizierà l’ultima partita valida per la trentesima giornata di Serie A. Alle ore 20:45, allo stadio Franchi di Firenze, il pubblico potrà assistere a. La Viola dopo l’impegno in Conference League contro il Lech Poznan torna con la testa al campionato dove sta alternando prestazioni di grandi livello a improvvisi momenti di smarrimento. La Dea invece questa ha la “fortuna” di non giocare in Europa, quindi può dedicarsi anima e corpo a finire bene questa Serie A. La zona Champions League dista solo 5 punti, di cui tre potrebbero già essere recuperati questa sera in caso di vittoria al Franchi. Per Gasperini questa rappresenta un’occasione troppo ghiotta da lasciarsi scappare. Queste tutte le premesse qualche ora prima del calcio d’inizio di ...

(oggi ore 20.45) Guida (Var: Fabbri) Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN con 7 partite in esclusiva e 3 in co - esclusiva a giornata. Attiva ora il tuo abbonamento....lapareggia 1 - 1 con il Lecce al Via del Mare: l'ultima vittoria in campionato risale a un mese prima " curiosamente sempre contro il Verona " e nel frattempo le sconfitte contro...Quella che conta di più, per l', è questa: indipendentemente da come finirà la sfida del ... Perché Juventus e Bologna sono a - 4 ma hanno già giocato e la( - 7) al massimo stasera ...

Fiorentina-Atalanta: le probabili formazioni per il Fantacalcio e dove vederla in tv Fantacalcio ®

Fiorentina-Atalanta è una partita della trentesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming. In un corsa Champions che sembra diventata una ...Per capire quello che rappresenta Fiorentina- Atalanta bastano le parole del tecnico dei nerazzurri, Gasperini, ieri in conferenza stampa: "Per noi la Fiorentina è sempre stata un metro ...