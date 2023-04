Fiorentina-Atalanta, le formazioni ufficiali (Di lunedì 17 aprile 2023) Sono state diramate le formazioni ufficiali del match tra Fiorentina e Atalanta. La partita chiuderà una 30esima giornata di Serie A all’insegna delle sorprese. In questo weekend abbiamo visto faticare molto le squadre impegnate nelle coppe europee: le sconfitte di Inter e Juventus e i pareggi di Milan e Napoli ottenuti contri squadre molto abbordabili. All’Artemio Franchi, la banda di Vincenzo Italiano proverà a continuare l’ottimo girone di ritorno dopo la bella vittoria in Conference League contro il Lech Poznan. La squadra da battere è l’Atalanta. Sarà una grande sfida quella tra Fiorentina e Atalanta: in palio importanti punti per la zona Europa. In caso di vittoria, i Viola potrebbero momentaneamente raggiungere la Juventus a 44 punti, avvicinandosi sempre di ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 17 aprile 2023) Sono state diramate ledel match tra. La partita chiuderà una 30esima giornata di Serie A all’insegna delle sorprese. In questo weekend abbiamo visto faticare molto le squadre impegnate nelle coppe europee: le sconfitte di Inter e Juventus e i pareggi di Milan e Napoli ottenuti contri squadre molto abbordabili. All’Artemio Franchi, la banda di Vincenzo Italiano proverà a continuare l’ottimo girone di ritorno dopo la bella vittoria in Conference League contro il Lech Poznan. La squadra da battere è l’. Sarà una grande sfida quella tra: in palio importanti punti per la zona Europa. In caso di vittoria, i Viola potrebbero momentaneamente raggiungere la Juventus a 44 punti, avvicinandosi sempre di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Atalanta_BC : ?? La nostra formazione titolare! ???? How we line up to face Fiorentina! @Plus500 | #FiorentinaAtalanta… - acffiorentina : Il nostro XI contro l’Atalanta?? Powered by @EA_FIFA_Italia #ForzaViola?? #fiorentina #fiorentinaatalanta - IFTVofficial : Serie A's European representatives this weekend: ? Roma 3-0 Udinese ? Lazio 3-0 Spezia ? Sassuolo 1-0 Juventus ? M… - soppyzz : fiorentina-atalanta il derby delle prime carriere su football manager - Fiorentinanews : #FiorentinaAtalanta 0?-0? ?| 1' Inizia la partita! Primo pallone per la squadra bergamasca. Segui la nostra diretta… -