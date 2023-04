Fiorentina-Atalanta, le formazioni ufficiali: fuori Biraghi, Barak dal 1'. Zapata con Hojlund, non c'è Musso (Di lunedì 17 aprile 2023) Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Terzic; Castrovilli, Mandragora, Barak; Ikone, Cabral, Nico Gonzalez. Atalanta (3... Leggi su calciomercato (Di lunedì 17 aprile 2023)(4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Terzic; Castrovilli, Mandragora,; Ikone, Cabral, Nico Gonzalez.(3...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IFTVofficial : Serie A's European representatives this weekend: ? Roma 3-0 Udinese ? Lazio 3-0 Spezia ? Sassuolo 1-0 Juventus ? M… - acffiorentina : ?? MATCHDAY ?? ?? Atalanta ?? Serie A ? 20:45 CET ?? Stadio Artemio Franchi Powered by Synlab Guarda… - Atalanta_BC : ?? La nostra formazione titolare! ???? How we line up to face Fiorentina! @Plus500 | #FiorentinaAtalanta… - SuperSportBlitz : RT @acffiorentina: Il nostro XI contro l’Atalanta?? Powered by @EA_FIFA_Italia #ForzaViola?? #fiorentina #fiorentinaatalanta - MirkoMazzali : Fiorentina-Atalanta su @radio5punto9 Le ultime dal Franchi: -