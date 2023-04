Fiorentina-Atalanta, i Top&flop: Cabral è dinamite, Sportiello sembra Spiderman. Ikoné e Zapata deludono (Di lunedì 17 aprile 2023) La Viola brilla, la Dea stenta. Il migliore in campo è Arthur Cabral, che al di là del gol tiene sempre in ansia la difesa nerazzurra, ben coadiuvato da Gonzalez e Bonaventura, quando entra. Bene anche la difesa che concede le briciole agli avversari. Proprio l’attacco dell’Atalanta delude su tutti i fronti, non riuscendo quasi mai a rendersi pericoloso con Zapata e Hojlund. E anche se Maehle segna una rete molto importante il migliore tra i ragazzi di Gasperini è il portiere Sportiello. Fiorentina TOP: Cabral – Ancora lui, sempre lui. La Fiorentina ha trovato l’erede di Dusan Vlahovic in questo brasiliano che sembra avere la dinamite nei piedi. Segna un altro gol, questa volta su rigore, confermando di essere in un grande momento di ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 aprile 2023) La Viola brilla, la Dea stenta. Il migliore in campo è Arthur, che al di là del gol tiene sempre in ansia la difesa nerazzurra, ben coadiuvato da Gonzalez e Bonaventura, quando entra. Bene anche la difesa che concede le briciole agli avversari. Proprio l’attacco dell’delude su tutti i fronti, non riuscendo quasi mai a rendersi pericoloso cone Hojlund. E anche se Maehle segna una rete molto importante il migliore tra i ragazzi di Gasperini è il portiereTOP:– Ancora lui, sempre lui. Laha trovato l’erede di Dusan Vlahovic in questo brasiliano cheavere lanei piedi. Segna un altro gol, questa volta su rigore, confermando di essere in un grande momento di ...

