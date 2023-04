Fiorentina-Atalanta, Barone: “Ricordo a tutti che Commisso ha ricevuto cori razzisti dai tifosi bergamaschi” (Di lunedì 17 aprile 2023) “Siamo in un buon periodo, bisogna giocare tutte le partite, essere attenti e avere adrenalina per questa partita. E’ un bel periodo, ma dobbiamo stare attenti su tutti i dettagli. E’ una partita molto sentita, l’ultima volta il nostro presidente ha ricevuto dei cori razzisti contro di lui che non vanno bene, mi auguro che oggi non succeda nulla di questo tipo e da nessun’altra parte, il razzismo non è bello e va detto”. Lo ha detto il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, a pochi minuti dal match contro l’Atalanta: “Abbiamo imparato tanto, programmato su tante cose che riguardano la squadra, sul futuro, la squadra ha lavorato e ci troviamo ora in un periodo molto bello. Noi c’abbiamo sempre creduto, abbiamo perso dei punti perché dovevamo abituarci a ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 aprile 2023) “Siamo in un buon periodo, bisogna giocare tutte le partite, essere attenti e avere adrenalina per questa partita. E’ un bel periodo, ma dobbiamo stare attenti sui dettagli. E’ una partita molto sentita, l’ultima volta il nostro presidente hadeicontro di lui che non vanno bene, mi auguro che oggi non succeda nulla di questo tipo e da nessun’altra parte, il razzismo non è bello e va detto”. Lo ha detto il direttore generale della, Joe, a pochi minuti dal match contro l’: “Abbiamo imparato tanto, programmato su tante cose che riguardano la squadra, sul futuro, la squadra ha lavorato e ci troviamo ora in un periodo molto bello. Noi c’abbiamo sempre creduto, abbiamo perso dei punti perché dovevamo abituarci a ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... acffiorentina : Il nostro XI contro l’Atalanta?? Powered by @EA_FIFA_Italia #ForzaViola?? #fiorentina #fiorentinaatalanta - IFTVofficial : Serie A's European representatives this weekend: ? Roma 3-0 Udinese ? Lazio 3-0 Spezia ? Sassuolo 1-0 Juventus ? M… - acffiorentina : ?? MATCHDAY ?? ?? Atalanta ?? Serie A ? 20:45 CET ?? Stadio Artemio Franchi Powered by Synlab Guarda… - fiorentina_it : Le parole del dg #Barone verso la sfida contro l’Atalanta: “Gara importante, momento positivo. #Cabral? Ci abbiamo… - sportli26181512 : Fiorentina-Atalanta, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: La gara del Franchi chiude la 30^ gior… -