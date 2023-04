Fiorentina-Atalanta 1-1 LIVE: match equilibrato da entrambe le parti (Di lunedì 17 aprile 2023) Il match valido per la 30ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Atalanta e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al Gewiss Stadium di Bergamo, Atalanta e Fiorentina si affrontano nel match valido per la 30° giornata di campionato di Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 aprile 2023) Ilvalido per la 30ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Gewiss Stadium di Bergamo,si affrontano nelvalido per la 30° giornata di campionato di Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... acffiorentina : Il nostro XI contro l’Atalanta?? Powered by @EA_FIFA_Italia #ForzaViola?? #fiorentina #fiorentinaatalanta - Atalanta_BC : ?? La nostra formazione titolare! ???? How we line up to face Fiorentina! @Plus500 | #FiorentinaAtalanta… - IFTVofficial : Serie A's European representatives this weekend: ? Roma 3-0 Udinese ? Lazio 3-0 Spezia ? Sassuolo 1-0 Juventus ? M… - tuttoatalanta : Cabral su rigore riporta in partita la Fiorentina: 1-1 con l'Atalanta a inizio ripresa - Er_ninazza : RT @Thankilpin: Fiorentina-Atalanta fallo di mano in area di Toloi, interviene il Var e l'arbitro la va a vedere. Risultato concede il rigo… -