Fiorentina-Atalanta 1-1 | Italiano | “Peccato per il gol subito | la squadra ha dato tutto”

(Di lunedì 17 aprile 2023) Vincenzolascia il “Franchi” con l’amaro in bocca masommato soddisfatto del pareggio con l’. L’1-1 finale è un buon risultato contro unaottima per organico e molto più riposata. “Questa partita evidenzia la nostra crescita – sottolinea l’allenatore Viola – perché fino a qualche tempo fa una gara del genere l’avremmo persa. Faccio un applauso ai ragazzi, che nonostante i tanti impegni ravvicinati stanno giocando gare di grande livello. Non è facile. Ricordiamoci che l’ha disputato 14 partite meno di noi, non sono poche”. Laha perso Amrabat alla vigilia della sfida con la Dea, ma il marocchino non preoccupa. “Si è fermato per una lombalgia – spiega– e speriamo di poterlo recuperare per la partita di Europe ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... acffiorentina : Il nostro XI contro l’Atalanta?? Powered by @EA_FIFA_Italia #ForzaViola?? #fiorentina #fiorentinaatalanta - Atalanta_BC : ?? La nostra formazione titolare! ???? How we line up to face Fiorentina! @Plus500 | #FiorentinaAtalanta… - IFTVofficial : Serie A's European representatives this weekend: ? Roma 3-0 Udinese ? Lazio 3-0 Spezia ? Sassuolo 1-0 Juventus ? M… - Fiorentinanews : #Pradè: 'La squadra di livello oggi era la #Fiorentina, l'#Atalanta ha fatto da sparring partner. Abbiamo dominato,… - 11contro11 : Le pagelle di #Fiorentina-#Atalanta (1-1): un punto a testa #Fantacalcio #SerieA #11contro11 -

, così come, non è e non sarà mai una partita banale. La conferma è arrivata dal posticipo della trentesima giornata, vibrante, combattuto, all'altezza del valore delle due ...Agonismo e spettacolo nel posticipo tra, che chiude al Franchi la 30giornata di Serie A. I gigliati, che premono per gran parte della partita, ottengono il 14risultato utile consecutivo tra campionato e Coppe, mentre ...Commenta per primo Gian Piero Gasperini, tecnico dell', è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo l'1 - 1 contro la: 'Ad Italiano glieli faccio sempre i complimenti, anche quando era a La Spezia. L'occasione non sfruttata nel finale Il ...

Serie A, Fiorentina-Atalanta 1-1: Cabral risponde a Maehle - Sportmediaset Sport Mediaset

Fiorentina-Atalanta, così come Atalanta-Fiorentina, non è e non sarà mai una partita banale. La conferma è arrivata dal posticipo della trentesima giornata, vibrante, combattuto, all'altezza del ...Arthur Cabral, attaccante della Fiorentina, ha parlato a DAZN dopo il pareggio del match di Serie A contro l’Atalanta Arthur Cabral, attaccante della Fiorentina, ha parlato a DAZN. PAROLE – «Abbiamo ...