Fiorentina-Atalanta 1-1, Gasperini: “Soddisfatti del punto, cinque minuti al Var non mi piacciono” (Di lunedì 17 aprile 2023) Si lamenta un po’ del Var (“se stai 5 minuti davanti al monitor alla fine qualcosa trovi”), parla di una partita ben giocata da entrambe le squadre e si accontenta del punto portato a casa. Gian Piero Gasperini è parzialmente soddisfatto dell’1-1 ottenuto al “Franchi” di Firenze. “Secondo me è stata una buona gara, sia da parte nostra che della Fiorentina, che veniva da un momento di grande forma e sul campo si è visto – afferma Gasp -. Sapevamo che vincere a Firenze non sarebbe stato facile ma alla fine ci siamo andati vicini. Va bene così”. L’analisi tattica della gara riguarda soprattutto la costruzione dal basso della Viola. “Tengono i laterali bassi alzando un centrale a centrocampo, è una buona soluzione che avevamo studiato – sottolinea il tecnico della Dea -. Per questo motivo abbiamo scelto di giocare più ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 aprile 2023) Si lamenta un po’ del Var (“se stai 5davanti al monitor alla fine qualcosa trovi”), parla di una partita ben giocata da entrambe le squadre e si accontenta delportato a casa. Gian Pieroè parzialmente soddisfatto dell’1-1 ottenuto al “Franchi” di Firenze. “Secondo me è stata una buona gara, sia da parte nostra che della, che veniva da un momento di grande forma e sul campo si è visto – afferma Gasp -. Sapevamo che vincere a Firenze non sarebbe stato facile ma alla fine ci siamo andati vicini. Va bene così”. L’analisi tattica della gara riguarda soprattutto la costruzione dal basso della Viola. “Tengono i laterali bassi alzando un centrale a centrocampo, è una buona soluzione che avevamo studiato – sottolinea il tecnico della Dea -. Per questo motivo abbiamo scelto di giocare più ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... acffiorentina : Il nostro XI contro l’Atalanta?? Powered by @EA_FIFA_Italia #ForzaViola?? #fiorentina #fiorentinaatalanta - Atalanta_BC : ?? La nostra formazione titolare! ???? How we line up to face Fiorentina! @Plus500 | #FiorentinaAtalanta… - IFTVofficial : Serie A's European representatives this weekend: ? Roma 3-0 Udinese ? Lazio 3-0 Spezia ? Sassuolo 1-0 Juventus ? M… - Fiorentinanews : Il post gara agitato del solito #Gasperini: prima i gesti alla Fiesole, poi il contatto sfiorato con la dirigenza v… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Fiorentina-Atalanta, Gasperini: “Sarei contento se i ragazzi raggiungessero l’Europa” -