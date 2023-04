Fiore Argento, chi è l’ex fidanzato Pietro Delle Piane e il flirt segreto (Di lunedì 17 aprile 2023) Fiore Argento, sorella della ben nota Asia, è colei che è stata paparazzata con Pietro Delle Piane. Quest’ultimo è il fidanzato di Antonella Elia, attualmente concorrente del Grande Fratello Vip, che ha scoperto il gossip proprio nel corso dell’ultima diretta del programma. Cosa sappiamo della figlia di Dario? Fiore Argento: chi è? Fiore Argento è nata il 3 gennaio del 1970 a Roma, dal regista Dario Argento e dall’ex moglie Marisa Casale. Lei e Asia Argento, quindi, sono sorellastre, in quanto la madre dell’ex compagna di Morgan è Daria Nicolodi. Fiore ha esordito nel mondo del cinema quando aveva solo 15 anni, in un grande ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 17 aprile 2023), sorella della ben nota Asia, è colei che è stata paparazzata con. Quest’ultimo è ildi Antonella Elia, attualmente concorrente del Grande Fratello Vip, che ha scoperto il gossip proprio nel corso dell’ultima diretta del programma. Cosa sappiamo della figlia di Dario?: chi è?è nata il 3 gennaio del 1970 a Roma, dal regista Darioe dalmoglie Marisa Casale. Lei e Asia, quindi, sono sorellastre, in quanto la madre delcompagna di Morgan è Daria Nicolodi.ha esordito nel mondo del cinema quando aveva solo 15 anni, in un grande ...

