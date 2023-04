Fiore Argento, chi è la sorella di Asia: “Siamo legatissime” (Di lunedì 17 aprile 2023) Tra i concorrenti della nuova edizione dell’Isola dei famosi in partenza stasera su Canale 5 e condotta da Ilary Blasi c’è Fiore Argento, figlia del maestro dell’horror Dario e sorella maggiore di Asia, a cui è legatissima. Nata dalla relazione avuta da Dario con Marisa Casale – mentre Asia è figlia dell’unione del regista con Daria Nicolodi – Fiore, 53 anni, in passato ha avuto qualche esperienza cinematografica: ha esordito a 15 anni sul set di un film del padre, Phenomena, e successivamente ha recitato in Démoni di Lamberto Bava. Ma poi ha scelto una strada diversa: si è trasferita negli Stati Uniti dove ha studiato presso il Fashion Institute of Technology, arrivando a collaborare anche con Fendi. «Oggi», come recita il comunicato Mediaset che annuncia la sua partecipazione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 17 aprile 2023) Tra i concorrenti della nuova edizione dell’Isola dei famosi in partenza stasera su Canale 5 e condotta da Ilary Blasi c’è, figlia del maestro dell’horror Dario emaggiore di, a cui è legatissima. Nata dalla relazione avuta da Dario con Marisa Casale – mentreè figlia dell’unione del regista con Daria Nicolodi –, 53 anni, in passato ha avuto qualche esperienza cinematografica: ha esordito a 15 anni sul set di un film del padre, Phenomena, e successivamente ha recitato in Démoni di Lamberto Bava. Ma poi ha scelto una strada diversa: si è trasferita negli Stati Uniti dove ha studiato presso il Fashion Institute of Technology, arrivando a collaborare anche con Fendi. «Oggi», come recita il comunicato Mediaset che annuncia la sua partecipazione ...

