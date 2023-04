Finto poliziotto ordina 825 euro di drink e non paga (Di lunedì 17 aprile 2023) Un cliente dell’hotel a cinque stelle Armani, nel cuore di Milano, dopo avere accumulato consumazioni per una spesa totale di 825 euro si rifiuta di pagare fingendosi un poliziotto Leggi su ilgiornale (Di lunedì 17 aprile 2023) Un cliente dell’hotel a cinque stelle Armani, nel cuore di Milano, dopo avere accumulato consumazioni per una spesa totale di 825si rifiuta dire fingendosi un

