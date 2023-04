Fino a 200mila euro per ripulire la statua imbrattata in piazza Duomo dagli attivisti di Ultima generazione (Di lunedì 17 aprile 2023) Che fosse necessario un restauro era emerso qualche giorno fa. Ora è stata fatta una stima economica per i lavori che dovranno restituire la colorazione originale del monumento a Vittorio Emanuele in piazza Duomo dopo il l’azione degli attivisti di Ultima generazione. Lo scorso 9 marzo la statua è stata colorata di giallo. Togliere quel colore dovrebbe costare Fino a 200mila euro perché a quanto pare il colore non è lavabile con acqua come avvenuto in altri casi, per esempio per il Dito di Cattelan e la Scala. Il sindaco di Milano Beppe Sala commentando l’azione aveva parlato di “sfregio alla città”. Per ripulire il monumento dovrà essere indetto un bando per indicare la ditta specializzata che procederà ai lavori. Nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) Che fosse necessario un restauro era emerso qualche giorno fa. Ora è stata fatta una stima economica per i lavori che dovranno restituire la colorazione originale del monumento a Vittorio Emanuele indopo il l’azione deglidi. Lo scorso 9 marzo laè stata colorata di giallo. Togliere quel colore dovrebbe costareperché a quanto pare il colore non è lavabile con acqua come avvenuto in altri casi, per esempio per il Dito di Cattelan e la Scala. Il sindaco di Milano Beppe Sala commentando l’azione aveva parlato di “sfregio alla città”. Peril monumento dovrà essere indetto un bando per indicare la ditta specializzata che procederà ai lavori. Nel ...

