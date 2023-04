Finanziere si toglie la vita con la pistola di ordinanza

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 17 aprile 2023) Un’altra tragedia sconvolge le Forze dell’Ordine. Un militare della Guardia di Finanza di 51 anni, si è tolto lacon l’arma di. I fatti sono avvenuti ieri sera intorno alle 22, a Guidonia, cittadina alle porte di Roma. L’uomo avrebbe compiuto l’estremo gesto nella sua auto a pochi passi dalla propria abitazione. Sarebbero stati infatti gli stessi famigliari a dare l’allarme, ma per l’uomo non c’era oramai più nulla da fare. Sul caso indaga la Polizia di Stato. Non si conoscono le ragioni del gesto né se il militare abbia lasciato o meno dei biglietti. L'articolo proviene da Forze Armate News.