Finale Champions League 2023: dove, quando escono i biglietti e il costo (Di lunedì 17 aprile 2023) Tutto pronto in vista della Finale di Champions League che verrà disputata allo stadio Olimpico Ataturk il 10 giugno prossimo. I tifosi sono in attesa di sapere tutto in merito all’acquisto dei biglietti, ma si tratterà di una ‘sfida’ non facile per i fan, in quanto i biglietti verranno suddivisi in percentuale tra le due finaliste. Quanto costerà il prezzo del biglietto per la Finale di Champions League Al momento, però, per quanto riguarda il costo dei biglietti possono farsi solo supposizioni, magari ripensando a quelli venduti per la Finale che si è disputata in Francia nella scorsa stagione che prevedeva: 70 euro per la categoria 4, 180 euro per la categoria 3, 490 euro per la categoria 2 e 690 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 17 aprile 2023) Tutto pronto in vista delladiche verrà disputata allo stadio Olimpico Ataturk il 10 giugno prossimo. I tifosi sono in attesa di sapere tutto in merito all’acquisto dei, ma si tratterà di una ‘sfida’ non facile per i fan, in quanto iverranno suddivisi in percentuale tra le due finaliste. Quanto costerà il prezzo del biglietto per ladiAl momento, però, per quanto riguarda ildeipossono farsi solo supposizioni, magari ripensando a quelli venduti per lache si è disputata in Francia nella scorsa stagione che prevedeva: 70 euro per la categoria 4, 180 euro per la categoria 3, 490 euro per la categoria 2 e 690 ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fcin1908it : Noel Gallagher: “Quale italiana vorrei in finale di Champions? L’Inter, è la più debole” - marifcinter : #Caressa: “Se chiedi alla società Inter se preferisce finale di Champions e sesto posto oppure niente finale Champi… - tancredipalmeri : La semifinale sarebbe quasi sinonimo di finale per il Milan: in 13 semifinali di Champions ha vinto 11 volte. Entr… - agduf1926 : @acmilanpoint @MilanNewsit Dopo Istanbul c’è Atene. Quest’anno finale Champions ad Istanbul e supercoppa europea ad… - Filippo28474654 : RT @FBiasin: Noel Gallagher: “Quale italiana vorrei in finale di Champions? L’#Inter, è la più debole”. Ecco perché ho sempre preferito i… -