Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Moto, Fim Cisl Torino, Rocco Cutrì è il nuovo segretario generale - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Moto, Fim Cisl Torino, Rocco Cutrì è il nuovo segretario generale - susydigennaro : RT @napolimagazine: Moto, Fim Cisl Torino, Rocco Cutrì è il nuovo segretario generale - apetrazzuolo : Moto, Fim Cisl Torino, Rocco Cutrì è il nuovo segretario generale - napolimagazine : Moto, Fim Cisl Torino, Rocco Cutrì è il nuovo segretario generale -

Rocco Cutrì è il nuovo segretario generale dellaTorino e Canavese, l'organizzazione dei metalmeccaniciche conta più di 8.000 scritti. Lo ha eletto oggi con 105 voti su 113 il consiglio generale, riunito presso le Lavanderie a Vapore, ...Lo scrivono in una nota, annunciando la revoca dello stato di agitazione, Antonio Nobile segretario generalePalermo Trapani, Giuseppe di Giorgi e Giuseppe Militello Rsu Sispi, ...... morti e invalidi per infortuni sul lavoro sono sempre troppi - ha sottolineato Mirko Marsella della- Se confrontiamo i numeri attuali con quelli dello scorso anno non vediamo grosse ...

Fim Cisl Torino, Rocco Cutrì è il nuovo segretario generale - Moto Agenzia ANSA

CASARZA LIGURE - Presidio dei lavoratori della Industria meccanica ligure (Iml) di fronte ai cancelli della fabbrica di Bargonasco per la quale il 12 aprile scorso il giudice di Milano, ha aperto la p ...Rocco Cutrì è il nuovo segretario generale della Fim Cisl Torino e Canavese, l'organizzazione dei metalmeccanici Cisl che conta più di 8.000 scritti. (ANSA) ...