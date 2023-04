Fifa, Mondiali U20: si giocherà in Argentina dal 20 maggio all’11 giugno (Di lunedì 17 aprile 2023) La Fifa ha annunciato che sarà l’Argentina a ospitare i Mondiali Under 20 in programma dal 20 maggio all’11 giugno. Il sorteggio sarà effettuato il 21 aprile, con le 24 partecipanti suddivise in sei gironi da 4. “Il fatto che si giocherà in un Paese che vive e respira calcio sarà di grande ispirazione per i campioni di domani”, le dichiarazioni di Gianni Infantino. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 17 aprile 2023) Laha annunciato che sarà l’a ospitare iUnder 20 in programma dal 20. Il sorteggio sarà effettuato il 21 aprile, con le 24 partecipanti suddivise in sei gironi da 4. “Il fatto che siin un Paese che vive e respira calcio sarà di grande ispirazione per i campioni di domani”, le dichiarazioni di Gianni Infantino. SportFace.

